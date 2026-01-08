Genova – Due giovanissimi di 17 e di 14 anni sono stati fermati dalle forze dell’ordine a seguito di quanto accaduto ieri sera in via Sampierdarena. A lanciare l’allarme è stato il residente di un palazzo, che ha chiesto l’intervento della polizia dopo aver sentito dei rumori sospetti provenire dall’androne del palazzo.
Gli agenti si sono recati sul posto e hanno trovato i due giovanissimi che stavano uscendo dall’appartamento che avevano appena derubato.
I due ragazzi sono stati fermati, così come è stato sequestrato il materiale trovato nei borsoni in loro possesso: il più grande è stato arrestato, il più giovane denunciato. Dovranno rispondere dell’accusa di furto aggravato in concorso. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.
Inoltre, dagli accertamenti svolti, è emerso come i due fossero gli stessi giovani già deferiti in mattinata a seguito dell’incidente avvenuto in via Canevari.
——————————————————————————————————
Genova, furto in appartamento a Sampierdarena: fermati due giovanissimi
