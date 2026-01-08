giovedì 8 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, furto in appartamento a Sampierdarena: fermati due giovanissimi
Notizie LiguriaGenovaCronacaSampierdarena

Genova, furto in appartamento a Sampierdarena: fermati due giovanissimi

Redazione Liguria
0

auto Polizia notteGenova – Due giovanissimi di 17 e di 14 anni sono stati fermati dalle forze dell’ordine a seguito di quanto accaduto ieri sera in via Sampierdarena. A lanciare l’allarme è stato il residente di un palazzo, che ha chiesto l’intervento della polizia dopo aver sentito dei rumori sospetti provenire dall’androne del palazzo.
Gli agenti si sono recati sul posto e hanno trovato i due giovanissimi che stavano uscendo dall’appartamento che avevano appena derubato.
I due ragazzi sono stati fermati, così come è stato sequestrato il materiale trovato nei borsoni in loro possesso: il più grande è stato arrestato, il più giovane denunciato. Dovranno rispondere dell’accusa di furto aggravato in concorso. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.
Inoltre, dagli accertamenti svolti, è emerso come i due fossero gli stessi giovani già deferiti in mattinata a seguito dell’incidente avvenuto in via Canevari.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Croce Rossa La Spezia ambulanza

Paura a Ventimiglia, donna accoltellata cade dalla finestra per scappare dal...

Cronaca
Feretro Emanuele Galeppini

Genova, stamattina a Boccadasse l’ultimo saluto ad Emanuele Galeppini

Cronaca
coda autostrada A10

Incidente stradale sull’autostrada A7 Genova – Milano, code e rallentamenti

Cronaca
Fiamma Olimpica

Milano-Cortina, la Fiamma Olimpica arriva in Liguria: il percorso

Cronaca