Ranzo, violenza sessuale su allieve in palestra: arrestato istruttore

Ranzo (Imperia) – Avrebbe approfittato del ruolo e della confidenza con le sue allieve per abusarne. Un uomo di 61 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine a Ranzo, nell’entroterra imperiese, perché accusato di violenza sessuale ai danni di tre giovani allieve che frequentavano la palestra in cui dava lezioni di difesa personale e arti marziali.

Le indagini sono scattate dopo che una delle tre giovani, due delle quali minorenni all’epoca dei fatt, ha trovato il coraggio di confidarsi con un uomo, un carabiniere, che a sua volta frequentava la palestra.

Secondo quanto ricostruito da indagini e accertamenti e quanto riportato da alcune testimonianze delle ragazze, le violenze sarebbero andate avanti per diverso tempo.

L’uomo avrebbe assunto nei loro confronti un atteggiamento manipolatorio, sia dal punto di vista fisico che da quello psicologico e le avrebbe costrette a subire massaggi “antistress” ai quali dovevano sottoporsi indossando particolari indumenti intimi e in almeno un’occasione avrebbe convinto una delle vittima a dormire nuda con lui durante una trasferta per una competizione sportiva.

L’ordine di custodia cautelare è stato eseguito il 30 dicembre, con l’arresto del 61enne. Adesso l’uomo si trova agli arresti domiciliari.

