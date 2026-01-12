Crans-Montana, convalidato l’arresto di Jacques Moretti

Crans-Montana – Il tribunale svizzero ha convalidato pochi minuti fa l’arresto di Jacques Moretti, proprietario insieme alla moglie Jessica del locale Le Constallation che ha preso fuoco a Crans-Montana nella notte di Capodanno causando il decesso di 40 persone e il ferimento di altre 116.

I due erano stati inizialmente sentiti come testimoni, ma nei giorni successivi la loro posizione si era aggravata ed entrambi erano stati iscritti al registro degli indagati. Dopo gli interrogatori svolti in Procura a Sion la scorsa settimana, l’uomo era stato trasferito in carcere mentre la donna si trova agli arresti domiciliari.

Tra le vittime c’è anche il giovane golfista genovese Emanuele Galeppini, che avrebbe compiuto 17 anni la prossima settimana. I suoi funerali si sono svolti nella parrocchia di Boccadasse la scorsa settimana, ma negli scorsi giorni è stato autorizzata l’autopsia che dovrebbe svolgersi martedì 20 gennaio.

L’esame autoptico era già stato richiesto dalla famiglia che vuole chiarire tutti i contorni della vicenda e capire come sia morto Emanuele. Le autorità svizzere, che non hanno mai risposto alla richiesta dei familiari di svolgere l’autopsia nei giorni successivi alla tragedia, avevano ritenuto necessario lo svolgimento del test del DNA per riconoscere ufficialmente il giovane golfista genovese, ma quando il corpo è stato restituito alla famiglia è emerso come fosse quasi del tutto privo di ustioni e che nelle tasche dei pantaloni fossero ancora presenti i documenti di identità e il cellulare ancora in buone condizioni.

