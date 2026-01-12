Genova – Negli stessi minuti nei quali andava in scena il furto in un’agenzia immobiliare a Quinto, le forze dell’ordine sono intervenute anche in via Mario Cappello, a due passi da corso Italia, dove era stato segnalato un furto all’interno di un bar.
Nello specifico, un giovane di 21 anni con precedenti si sarebbe introdotto nel locale asportando la cassa contenente circa 1600 euro in contanti e fuggendo verso la spiaggia, dove è stato ritrovato dagli agenti mentre era intento ad aprirla.
L’episodio è stato ricostruito anche grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti nel locale che i poliziotti hanno avuto modo di visionare.
Nei suoi confronti è scattato l’arresto: dovrà rispondere delle accuse di furto e di danneggiamento.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]
Genova, ruba in un bar in corso Italia: 21enne in manette
Genova – Negli stessi minuti nei quali andava in scena il furto in un’agenzia immobiliare a Quinto, le forze dell’ordine sono intervenute anche in via Mario Cappello, a due passi da corso Italia, dove era stato segnalato un furto all’interno di un bar.