mercoledì 14 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaAlbenga, vendevano alcol ai minorenni: chiusi due locali
Notizie LiguriaSavonaCronaca

Albenga, vendevano alcol ai minorenni: chiusi due locali

Redazione Liguria
0

carabinieri, vicoli, GenovaAlbenga (Savona) – É stata predisposta la chiusura per sette giorni di due locali situati nel centro storico di Albenga dopo che i gestori sono stati sorpresi a vendere bevande alcoliche a ragazzini minorenni.
La scoperta è avvenuta nell’ambito di alcuni controlli dei carabinieri finalizzati proprio al contrasto al consumo di alcolici da parte di giovani che non hanno compiuto ancora 18 anni. Nello specifico, è emerso come nei due locali fosse prassi comune vendere alcolici ai ragazzi senza controllare il documento d’identità e, quindi, come questi finissero spesso nelle mani di minorenni.
Il Questore ha quindi emesso l’ordinanza di sospensione della licenza per sette giorni a partire dal pomeriggio di ieri.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
auto Polizia notte

Genova, tragedia in casa a Sampierdarena: giovane trovata morta, indagini

Cronaca
Via Cantore

Genova, da domani al via i lavori in via Cantore: cosa...

Cronaca
meteo liguria mercoledì 14 gennaio 2026

Meteo Liguria, ancora nuvole e piovaschi almeno sino al week end

Cronaca
imperia sequestro marijuana

Imperia, Guardia di Finanza sequestra mezza tonnellata di marijuana

Cronaca