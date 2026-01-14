Albenga, vendevano alcol ai minorenni: chiusi due locali

Albenga (Savona) – É stata predisposta la chiusura per sette giorni di due locali situati nel centro storico di Albenga dopo che i gestori sono stati sorpresi a vendere bevande alcoliche a ragazzini minorenni.

La scoperta è avvenuta nell’ambito di alcuni controlli dei carabinieri finalizzati proprio al contrasto al consumo di alcolici da parte di giovani che non hanno compiuto ancora 18 anni. Nello specifico, è emerso come nei due locali fosse prassi comune vendere alcolici ai ragazzi senza controllare il documento d’identità e, quindi, come questi finissero spesso nelle mani di minorenni.

Il Questore ha quindi emesso l’ordinanza di sospensione della licenza per sette giorni a partire dal pomeriggio di ieri.

——————————————————————————————————

