Genova, dal 19 gennaio al via i lavori anche in via Cantore: cosa cambia

Genova – A partire da lunedì 19 gennaio scatterà anche in via Cantore, oltre che in via XX Settembre, la prima fase dei lavori nell’ambito del progetto 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale.

I cantieri apriranno dalle ore 21:00 di lunedì e proseguiranno fino a venerdì 20 febbraio in corrispondenza del parco di Villa Scassi sul lato mare.

“Con la partenza dei lavori a Sampierdarena e in via XX Settembre continua la corsa contro il tempo dell’Amministrazione per rimediare ai ritardi accumulati negli ultimi anni – dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile e al Trasporto pubblico Emilio Robotti – Siamo consapevoli dei disagi che questi lavori comportano, specie nella zona di via Cantore, ma si tratta di cantieri essenziali per ridisegnare la mobilità urbana all’insegna di una maggiore efficienza e sostenibilità del servizio di trasporto pubblico. L’obiettivo è quello di limitare al minimo le ripercussioni sulla vita quotidiana delle persone e delle imprese, per arrivare a dotare Genova di collegamenti più rapidi e capillari tra le varie zone della città”.

Ecco, di seguito, le modifiche alla viabilità che entreranno in vigore da lunedì e che saranno in atto per tutto il mese seguente.

– via Antonio Cantore, carreggiata mare, nel tratto compreso tra via delle Franzoniane e via Damiano Chiesa:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sosta veicolare al di fuori dei limiti tracciati

3. temporaneo spostamento della fermata del TPL Cantore 3 / Villa Scassi (cod. 982) all’altezza del civico 96 rosso.

– via Damiano Chiesa, nel tratto compreso tra il civico 9 rosso e via Cantore:

1. conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sosta veicolare ambo i lati della strada

3. temporaneo spostamento dello stallo riservato ai veicoli in uso a persone con ridotta capacità di deambulazione all’altezza del civico 9 rosso, lato ponente, con disposizione rasente.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]