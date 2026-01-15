Imperia, ritrovato e salvato il cane disperso al colle Melosa

Imperia – Recuperato nella tarda mattinata il cane disperso da ieri nelle alture di colle Melosa. Ad effettuare il recupero l’elicottero dei vigili del fuoco Drago 163 del Reparto Volo Liguria con l’ausilio del personale SAF a bordo.

L’allarme era stato dato dal proprietario del cane che ieri dopo una battuta di caccia non ha visto rientrare uno dei suoi cani. L’nimale è stato localizzato grazie al segnale gps e questa mattina si sono attivati i soccorsi per effettuare il recupero. Una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) VVF e una squadra del Soccorso Alpino con il responsabile di zona. Vista la zona impervia si è attivato anche l’elicottero del Reparto Volo Liguria VVF con a bordo due operatori SAF.

Il Cane è stato recuperto e affidato al proprio padrone