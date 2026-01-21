Genova – Un pomeriggio nero per le Autostrade intorno a Genova, con lunghissime code che stanno interessando diversi tratti fin dalle ore subito dopo pranzo.
La situazione più complessa continua ad essere quella in A10, dove al momento sono presenti ben 9 chilometri di coda in direzione del capoluogo nel tratto compreso tra il casello di Arenzano e quello di Genova Pra’ a causa del traffico di mezzi pesanti sulla viabilità ordinaria.
Ripercussioni per questa situazione si stanno vivendo anche in A26, nella carreggiata che viaggia in direzione sud, nel tratto compreso tra il casello di Masone e il bivio proprio con l’A10.
Passando in A12, invece, al momento è presente un chilometri di coda causa incidente tra Recco e Genova Nervi, verso ponente. La situazione più complicata, però, si sta registrando all’uscita dal casello di Genova Est, a causa della situazione di traffico paralizzato che si sta vivendo in queste ore in Val Bisagno dopo l’incidente mortale avvenuto dopo pranzo all’altezza di Lungobisagno Istria che è costato la vita ad uno scooterista di 46 anni.
Autostrade, ancora code e disagi: A10, A26 e A12 nel caos
