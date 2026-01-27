Frana ad Arenzano, Consiglio regionale: esenzione del pedaggio e treni gratis

Arenzano (Genova) – Esenzione del pedaggio autostradale nel tratto compreso tra il casello di Arenzano e quello di Genova Pra’ in A10, stop ai cantieri in concomitanza con la chiusure dell’Aurelia e treni gratis per tutti coloro che hanno un abbonamento Amt. Sono queste le richieste del Consiglio Regionale, che ha sottoscritto all’unanimità queste misure dopo la frana avvenuta domenica sera a poche centinaia di metri da Arenzano.

Come emerso nella giornata di ieri, le tempistiche di messa in sicurezza e di ripristino completo della viabilità saranno parecchio lunghi, con i conseguenti disagi per cittadini e residenti e con il traffico che è stato completamente spostato in A10.

Le stesse richieste erano arrivate, sempre ieri, anche dal sindaco di Arenzano e da quello di Cogoleto, che hanno contattato direttamente Autostrade e Ferrovie dello Stato.

