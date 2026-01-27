Frana sulla statale Aurelia, tempi lunghi per riaprire

Arenzano (Genova) – Proseguono anche oggi, sulla strada statale 1 Aurelia, le operazioni di rimozione dei detriti nella grossa frana che si è verificata sulla strada statale Aurelia ad Arenzano.
Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, i tecnici di Anas e le forze dell’ordine a sorvegliare la circolazione interrotta e il divieto di avvicinamento al fronte della frana per motivi di sicurezza.
La circolazione risulta ancora bloccata in entrambe le direzioni e resta difficile, al momento fare una stima dei tempi di riapertura.
Il traffico è stato deviato in A10, strada percorsa anche dalla linea 708 di Amt che ha modificato il proprio percorso temporaneamente.
Le operazioni sono andate avanti tutta la notte, anche perché i soccorritori stanno cercando di mettere in sicurezza l’area in vista del nuovo peggioramento meteorologico previsto tra domani e mercoledì.
Residenti e amministratori locali chiedono che venga cancellato il pedaggio autostradale nel tratto interessato al by-pass della viabilità e rafforzato il servizio di trasporto alternativo, su treno e navette.
