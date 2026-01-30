venerdì 30 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, anziana truffata a Marassi: bottino da oltre 50mila euro
Notizie LiguriaGenovaCronacaMarassi

Genova, anziana truffata a Marassi: bottino da oltre 50mila euro

Redazione Liguria
0

Polizia auto GenovaGenova – Un’altra truffa ai danni di un’anziana è avvenuta a Genova, l’ennesima di questi ultimi mesi.
É accaduto nel quartiere genovese di Marassi, dove un uomo si sarebbe recato presso l’abitazione di una donna e, con la scusa di una presunta contaminazione nel condominio, si è fatto aprire la porta di casa per svolgere degli accertamenti.
In un secondo momento avrebbe detto alla donna che la perdita avrebbe potuto rovinare i gioielli che lei teneva in casa, se li è fatti consegnare per effettuare dei finti esami e si è dileguato rapidamente una volta avuto in mano il bottino.
Dopo pochi minuti la donna si è resa conto di esser stata truffata e ha avvertito le forze dell’ordine, ma del malvivente si erano perse ormai le tracce. Il valore di gioielli e oggetti rubati supererebbe i 50 mila euro.
Sono state avviate le indagini da parte delle forze dell’ordine, che si sono messe sulle tracce del malvivente. Nelle prossime ore saranno visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, le quali potrebbero fornire dettagli importanti per l’individuazione del responsabile.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
da Rina ristorante genova

Genova, chiuso il ristorante Da Rina sulle Mura delle Grazie

Cronaca
Fiera di Sant'Agata Genova

Genova, domenica torna la Fiera di Sant’Agata: le modifiche alla viabilità

Cronaca
metal detector

La Spezia, controlli con metal detector e cani antidroga davanti a...

Cronaca
centro commerciale Waterfront, notizie Genova, partito Democratico, Palasport negozi, ristoranti

Genova, Coop assume per il nuovo supermercato al Palasport

Cronaca