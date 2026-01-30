Genova, anziana truffata a Marassi: bottino da oltre 50mila euro

Genova – Un’altra truffa ai danni di un’anziana è avvenuta a Genova, l’ennesima di questi ultimi mesi.

É accaduto nel quartiere genovese di Marassi, dove un uomo si sarebbe recato presso l’abitazione di una donna e, con la scusa di una presunta contaminazione nel condominio, si è fatto aprire la porta di casa per svolgere degli accertamenti.

In un secondo momento avrebbe detto alla donna che la perdita avrebbe potuto rovinare i gioielli che lei teneva in casa, se li è fatti consegnare per effettuare dei finti esami e si è dileguato rapidamente una volta avuto in mano il bottino.

Dopo pochi minuti la donna si è resa conto di esser stata truffata e ha avvertito le forze dell’ordine, ma del malvivente si erano perse ormai le tracce. Il valore di gioielli e oggetti rubati supererebbe i 50 mila euro.

Sono state avviate le indagini da parte delle forze dell’ordine, che si sono messe sulle tracce del malvivente. Nelle prossime ore saranno visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, le quali potrebbero fornire dettagli importanti per l’individuazione del responsabile.

