Genova, auto si ribalta in corso Europa: una donna all’ospedale

Genova – Un incidente si è verificato nella notte in corso Europa, dove una macchina che stava percorrendo la carreggiata in direzione del centro si è improvvisamente ribaltata. É accaduto intorno alle ore 3:30 in prossimità dell’incrocio con via Vittorio Locchi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno prestato le cure nei confronti della donna alla guida, una 34enne, che è stata soccorsa e trasportata in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale San Martino. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Secondo quanto ricostruito, la vettura avrebbe toccato un cordolo presente lungo la carreggiata, perdendo aderenza con il terreno e ribaltandosi. Nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi.

