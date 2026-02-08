domenica 8 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, auto si ribalta in corso Europa: una donna all'ospedale
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuarto

Genova, auto si ribalta in corso Europa: una donna all’ospedale

Redazione Liguria
0
auto ribaltata corso Europa Genova
immagine d’archivio

Genova – Un incidente si è verificato nella notte in corso Europa, dove una macchina che stava percorrendo la carreggiata in direzione del centro si è improvvisamente ribaltata. É accaduto intorno alle ore 3:30 in prossimità dell’incrocio con via Vittorio Locchi.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno prestato le cure nei confronti della donna alla guida, una 34enne, che è stata soccorsa e trasportata in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale San Martino. Le sue condizioni non sarebbero gravi.
Secondo quanto ricostruito, la vettura avrebbe toccato un cordolo presente lungo la carreggiata, perdendo aderenza con il terreno e ribaltandosi. Nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Carabinieri

Finale Ligure, auto si schianta nella notte sulla statale Aurelia

Cronaca
ambulanza soccorsi

Genova, agguato a bastonate a Bolzaneto, due feriti

Cronaca
cinghiali in città

Genova, cinghiali a spasso per le strade di Albaro

Cronaca
meteo liguria domenica 8 dicembre 2026

Meteo Liguria, ancora instabilità e possibili piovaschi in serata

Cronaca