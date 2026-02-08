domenica 8 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaSavona, cade in casa ed è grave, la barella passa dalla finestra
Notizie LiguriaSavonaCronaca

Savona, cade in casa ed è grave, la barella passa dalla finestra

Redazione Liguria
0

salvataggio autoscala savonaSavona – Spettacolare intervento di salvataggio dei vigili del fuoco che hanno trasportato una barella con una persona infortunata fuori da una finestra e poi lungo una autoscala.
Nel corso della giornata odierna i Vigili del Fuoco della centrale di Savona sono intervenuti in via Trilussa per prestare soccorso a una persona caduta all’interno della propria abitazione.
Sul posto è giunta la squadra della centrale savonese, con il supporto dell’autoscala. I Vigili del Fuoco sono entrati nell’appartamento, situato al 7° piano dello stabile, accedendo da una finestra.
In collaborazione con il personale sanitario della Croce Oro di Albissola Marina, il paziente è stato immobilizzato su tavola spinale. Considerate le condizioni e la posizione dell’infortunato, si è reso necessario il trasporto dall’alto mediante autoscala.
La persona soccorsa è stata successivamente trasportata in ospedale in codice giallo dal personale della pubblica assistenza.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
auto ribaltata corso Europa Genova

Genova, auto si ribalta in corso Europa: una donna all’ospedale

Cronaca
Carabinieri

Finale Ligure, auto si schianta nella notte sulla statale Aurelia

Cronaca
ambulanza soccorsi

Genova, agguato a bastonate a Bolzaneto, due feriti

Cronaca
cinghiali in città

Genova, cinghiali a spasso per le strade di Albaro

Cronaca