Savona, cade in casa ed è grave, la barella passa dalla finestra

Savona – Spettacolare intervento di salvataggio dei vigili del fuoco che hanno trasportato una barella con una persona infortunata fuori da una finestra e poi lungo una autoscala.

Nel corso della giornata odierna i Vigili del Fuoco della centrale di Savona sono intervenuti in via Trilussa per prestare soccorso a una persona caduta all’interno della propria abitazione.

Sul posto è giunta la squadra della centrale savonese, con il supporto dell’autoscala. I Vigili del Fuoco sono entrati nell’appartamento, situato al 7° piano dello stabile, accedendo da una finestra.

In collaborazione con il personale sanitario della Croce Oro di Albissola Marina, il paziente è stato immobilizzato su tavola spinale. Considerate le condizioni e la posizione dell’infortunato, si è reso necessario il trasporto dall’alto mediante autoscala.

La persona soccorsa è stata successivamente trasportata in ospedale in codice giallo dal personale della pubblica assistenza.