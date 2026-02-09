Val Bormida, ritrovata dopo mesi l’ambulanza trascinata via dall’alluvione

Cairo Montenotte (Savona) – A distanza di più di quattro mesi dall’alluvione in Val Bormida avvenuta tra il 21 e il 22 settembre, è stata ritrovata una delle ambulanze veterinarie che era stata trascinata via dalla piena del fiume.

I mezzi erano di fatto spariti nel nulla dopo che l’acqua aveva invaso la sede dell’associazione veterinaria di Carcare, portandone via due e danneggiandone altri.

Il ritrovamento è avvenuto sabato a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria di Cairo Montenotte, sul letto del fiume.

La vettura di Ambulanze Veterinarie Italia, che appare visibilmente danneggiata, è stata quindi trascinata via dalla furia dell’acqua per diversi chilometri. Al momento rimane ancora ‘disperso’ l’altro mezzo di soccorso portato via dall’acqua.

——————————————————————————————————

