Savona, giovane accoltellato per strada: fermato un 25enne

Savona – É un 25enne il giovane fermato dalle forze dell’ordine con l’accusa di aver accoltellato un ragazzo di 24 anni ieri per strada a Savona.

Secondo quanto ricostruito, i due si conoscevano già da tempo e, a causa di una banale lite per il traffico, la situazione sarebbe degenerata nell’aggressione. Il fermato avrebbe colpito con un fendente al braccio la vittima, che è stata soccorsa e trasportata in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale San Paolo di Savona. Nonostante abbia perso parecchio sangue, non sarebbe in pericolo di vita.

Nella fuga il 25enne avrebbe rubato il monopattino della sua vittima e avrebbe raggiunto la casa di un amico – ignaro dell’accaduto – dove si è nascosto fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Alla vista degli agenti, ha tentato di disfarsi del coltello usato per l’aggressione e di circa 50 grammi di hashish.

Gli agenti hanno recuperato tutti gli oggetti che aveva buttato dalla finestra e l’hanno arrestato per tentato omicidio, rapina e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

