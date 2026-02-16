Genova – Il traffico è completamente bloccato con ripercussioni sempre più pesanti anche in città, soprattutto nella zona tra Sampierdarena e Pegli, dopo l’incendio del mezzo pesante avvenuto in A10 che ha reso necessaria la chiusura del tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pegli (estesa poi a partire da Genova Ovest).
Oltre ai disagi per gli automobilisti bloccati in A10 ai quali sono state distribuite le bottigliette d’acqua e per coloro che stanno incontrando lunghe code anche in A7, i disagi stanno diventando sempre più pesanti anche in città.
Lunghe code in direzione ponente si segnalano sia in Sopraelevata che su lungomare Canepa, così come nella zona di Borzoli, Cornigliano e nelle principali vie di Sestri Ponente.
La situazione rischia di precipitare ulteriormente con la fine del pomeriggio e l’uscita dai luoghi di lavoro di migliaia di persone. La città, al momento, rimane l’unico modo per raggiungere i quartieri di ponente.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]
Genova, traffico completamente in tilt in città dopo la chiusura dell’A10
Genova – Il traffico è completamente bloccato con ripercussioni sempre più pesanti anche in città, soprattutto nella zona tra Sampierdarena e Pegli, dopo l’incendio del mezzo pesante avvenuto in A10 che ha reso necessaria la chiusura del tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pegli (estesa poi a partire da Genova Ovest).