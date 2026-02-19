Maltempo Genova, nella notte numerosi interventi dei vigili del fuoco

Genova – Una notte segnata dal maltempo e dall’intensa pioggia che nelle ultime ore si è abbattuta sul capoluogo. Questo ha reso necessari diversi interventi da parte dei vigili del fuoco.
La situazione più critica si è certamente vissuta in via Napoli, dove il cedimento di un muraglione ha reso necessaria l’evacuazione di 52 persone che hanno trascorso la notte fuori dalle proprie abitazioni. A questo si somma la chiusura del sottopasso di Brin, che si è allagato intorno alle ore 3:00.
Sempre rimanendo in città, alberi e rami di medie o grosse dimensioni sono caduti nella zona della Val Bisagno.
Spostandosi sulle alture, invece, uno smottamento si è verificato nella zona di Fontanegli. In questo caso, per fortuna, non si registrano persone evacuate o coinvolte.
