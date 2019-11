Genova – I Vigili del Fuoco hanno salvato nella notte alcuni cavalli ospitati in un maneggio in via degli Oleandri, nel quartiere di Quezzi.

L’allarme è scattato intorno all’una e mezza quando i proprietari dell’impianto hanno scoperto un incendio che stava distruggendo parte dei ricoveri degli animali e hanno subito chiamato le forze dell’ordine e i soccorsi.

I vigili del fuoco si sono precipitati sul posto e hanno subito messo in salvo gli animali verificando che nella struttura non ci fossero persone intrappolate e poi hanno iniziato le operazioni di spegnimento durate alcune ore.

Gli animali e i gestori dell’impianto sono sani e salvi e per loro solo un forte spavento.

In corso un’indagine per accertare le cause del rogo e le eventuali responsabilità.

Gli animali troveranno un nuovo ricovero temporaneo, in attesa che la struttura possa tornare a operare come prima.