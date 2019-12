Tiglieto (Genova) – Ha cercato di inseguire un animale nella sua tana ma è rimasto incastrato. Un cane da caccia forse un pò troppo audace è stato salvato dai vigili del fuoco, questo pomeriggio, chiamati dal padrone disperato perché il suo animale non riusciva a uscire da una profonda buca.

Rambo, un cane da caccia che cercando di inseguire una preda nella sua tana vi restava incastrato. Lunghe e faticose le operazioni di recupero svolte dai vigili del fuoco, nel bosco in località Garrone a Tiglieto.

Per raggiungere l’animale è stato necessario anche spostare un grosso masso grazie all’uso di un paranco. Estratto dalla buca il cane è stato poi consegnato in buone condizioni di salute al padrone