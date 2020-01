Genova – Mondo del fotogiornalismo in lutto per l’improvvisa morte del fotografo Stefano Goldberg, dell’agenzia fotografica Publifoto.

L’uomo, 59 anni, appassionato escursionista, stava percorrendo il sentiero che da Punta Martin conduce al fondovalle, alle spalle di Voltri, quando è stato colpito da un improvviso malore e si è accasciato a terra.

Inutile il tentativo di rianimazione di un medico che stava transitando sullo stesso sentiero e che ha tentato un massaggio cardiaco.

All’arrivo dei soccorritori, il fotografo era ormai morto.

Fotografo naturalista, esperto in riprese di attività industriali e di eventi, Goldberg era conosciuto per la sua attività con la storica agenzia fotografica Publifoto di Genova.