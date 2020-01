Genova – Concerto di beneficenza per il coro Freedom Sister che proporrà un concerto gospel con la direzione del maestro Daniele Scurati.

Lo spettacolo, a ingresso libero con offerta volontaria, si svolgerà sabato 25 gennaio alle ore 21.00 alla chiesa di Santa Maria del Prato, in piazza Leopardi, nel quartiere di Genova Albaro.

L’intero incasso della serata sarà devoluto ai ragazzi disabili in carrozzina del “Bic Basket in Carrozzina Genova” che affiancano gli allievi dell’Istituto delle Suore dell’Immacolata e le stesse religiose nella realizzazione del progetto “Un’ora per i disabili” e nel programma di prevenzione contro gli incidenti del sabato sera e in motorino.

L’evento, patrocinato dal municipio VIII Genova Medio Levante che ha partecipato finanziariamente, sarà concluso da un dolce omaggio offerto dal Civ di Albaro.