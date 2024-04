Liguria – Continua la giornata di disagi e code su gran parte della rete autostradale ligure. Dopo stamattina, infatti, non migliora la situazione in A26, con ancora code chilometriche che si segnalano tra Predosa e Masone.

Non va meglio in A10, dove si segnalano code di due chilometri tra Spotorno e Savona e di ben tre chilometri tra Genova Pegli e il bivio A10/A7, dove nella mattinata di oggi si è verificato un incidente che ha causato il ferimento – per fortuna non in maniera seria – di una persona.

Infine, si segnalano tre chilometri di coda anche in A7 tra i caselli di Isola del Cantone e Busalla, in direzione del capoluogo ligure.