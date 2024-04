Genova – Sarà l’autopsia a chiarire con certezza le cause del decesso di un ragazzo di 28 anni trovato senza vita in piazza Monte Santo, nel quartiere di Sestri Ponente. Il giovane sarebbe un senza fissa dimora di origini rumene e potrebbe essere stato ucciso da un coctail di farmaci e alcolici.

Secondo le prime informazioni, infatti alcuni passanti avrebbero notato il ragazzo a terra, con attorno una bottiglia di superalcolici ed alcune confezioni di farmaci ma potrebbe anche trattarsi di un improvviso malore.

Il ragazzo viveva per strada da tempo e non è esclusa anche l’ipotesi che abbia deciso di togliersi la vita.

Gli esami medico legali potrebbero chiarire se ad ucciderlo siano state le sostanze ingerite o la vita sregolata fatta in mezzo alla strada.