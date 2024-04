Ancora condizioni di tempo variabile in Liguria, con precipitazioni anche temporalesche alternate a schiarite e con temperature in generale aumento.

L’avvicinamento di una saccatura all’Europa porterà diffuse condizioni instabili nel weekend.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 25 Aprile 2024

La formazione di un blando minimo depressionario tra la Costa Azzurra e la Corsica determina un richiamo umido in risalita dal Mar Tirreno, che convergerà con correnti di Grecale in uscita dal centro e dal levante ligure.

Al mattino quindi formazione di nubi sul mare, con precipitazioni anche a carattere temporalesco che potranno lambire il centro-levante costiero; nelle ore centrali interessamento anche del versante marittimo Savonese, sereno o poco nuvoloso altrove.

Dal pomeriggio rovesci che interesseranno i settori interni della regione, nevosi sulle Alpi Liguri oltre i 1500m di quota.

Venti tra deboli e moderati a carattere di Grecale al mattino, Scirocco “corto” localmente fino a forte al largo nel pomeriggio.

Mare mosso a Levante, poco mosso su centro e Ponente.

Temperature minime in aumento sul Centro-Levante, stazionarie altrove; massime stazionarie.

Sulla costa temperature minime tra +9/+13°C e massime tra +12/+16°C

Nelle zone interne temperature minime tra -2/+6°C e massime tra +6/+12°C