Genova – Si indaga per omicidio-tentato suicidio, a Certosa, dove ieri un pensionato di 88 anni, Aurelio Ottaviani, avrebbe ucciso la moglie Elisabetta Ugulino, 87, da tempo malata, per poi cercare di togliersi la vita.

L’episodio è avvenuto nell’abitazione della coppia, in via Piombelli, dove la famiglia era molto conosciuta.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, convinto di essere ammalato, ha deciso di ucidere la moglie per non farla soffrire e per evitare che la malattia dei due anziani ricadesse economicamente sui figli.

Ed è stata proprio la figlia, entrando nell’abitazione dei due anziani genitori, a fare la macabra scoperta.

L’anziana madre ormai morta e il padre gravemente ferito.

Per lui è scattato l’immediato ricovero in ospedale dove è sopraggiunto anche il fermo di polizia.

L’uomo verrà ascoltato dal pm che segue il caso ma sembra ormai evidente che, all’origine del gesto, ci sia l’ennesima tragedia della solitudine, con anziani che temono di diventare un peso per i figli e che preferiscono farla finita.