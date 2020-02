Genova – Si registra, nella giornata odierna, il quinto morto a causa del Coronavirus.

Secondo quanto diffuso, la vittima è un pensionato di 88 anni residente a Caselle Landi, in Lombardia, non lontano da Codogno, uno dei focolai del virus.

Nella mattinata odierna, le vittime da Coronavirus erano salite a 4 con la morte di un uomo di 84 anni ricoverato all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo.

Il capo della Protezione Civile e commissario straordinario dell’emergenza Angelo Borrelli ha fatto il punto della situazione: “Al momento ci sono 219 contagiati e 5 deceduti. Si è aggiunto, da pochissimo, un decesso in Lombardia, si tratta di 88enne di Caselle Landi.

C’è anche un guarito. I dati, relativamente a Lombardia sono 167, 163 sono i positivi, 4 i deceduti.

Il Veneto ha 27 casi in totale, con un deceduto. La regione Emilia Romagna ha 18 contagiati.

La regione Piemonte ha attualmente 4 contagiati. 2 casi sono stati esclusi e a seguito di ripetute analisi sono risultati negativi.

La regione Lazio ha 3 casi di cui uno dimesso e la coppia di cinesi ancora ricoverati allo Spallanzani.

In totale, 99 ricoverati con sintomi negli ospedali, 23 in terapia intensiva, 91 in isolamento domiciliare che non hanno esigenza di cure tale da dover essere ricoverati.