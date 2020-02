Milano – Il presidente della Regione Lombardia Fontana è stato sottoposto al test del coronavirus insieme a gran parte del suo staff a seguito della conferma che una sua collaboratrice che è risultata positiva al test.

E’ stato lo stesso Fontana a confermarlo e a raccontare quanto è avvenuto sui social poiché oggi pomeriggio la prevista conferenza stampa per fare “il punto” della situazione in Lombardia è stata improvvisamente annullata.

Subito dopo l’intero team che affianca Fontana è stato sottoposto al test con un risultato positivo solo per una collaboratrice.