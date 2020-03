Roma – Fabbriche chiuse per 15 giorni in tutta Italia per cercare di arginare la diffusione del contagio da coronavirus-covid19. E’ quanto sarebbe allo studio del Governo e che potrebbe essere annunciato a breve dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.

La decisione sarebbe stata presa dopo l’attento studio dei dati della diffusione del coronavirus e dell’impennata di casi conclamati, la più alta al mondo dopo la Cina e il triste record dei decessi che ha ormai superato anche la crisi cinese.

Chiusura totale delle produzioni per tutte quelle aziende che non sono strategiche e non producono beni di prima necessità.

Tra poco qui la diretta Facebook dell’annuncio ufficiale

notizia in aggiornamento