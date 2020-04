Genova – Potrebbe iniziare giovedì la maxi distribuzione gratuita di due milioni di mascherine acquistate dalla Regione Liguria per essere consegnate ai cittadini.

In queste ore si lavora all’imbustamento delle mascherine e all’individuazione dei canali per la diffusione più capillare possibile.

“Abbiamo individuato alcune aziende che si occuperanno di suddividere e imbustare le mascherine chirurgiche acquistate direttamente da Regione Liguria – ha spiegato il presidente Giovanni Toti durante il consueto punto della situazione per l’emergenza coronavirus – Le distribuiremo gratuitamente alla popolazione. Inizieremo probabilmente giovedì prossimo tramite farmacie, edicole, tabaccai, e ovviamente tramite i 234 sindaci della Liguria, servendoci anche dei volontari di Protezione civile per portarle a chi non può uscire di casa o corre dei rischi facendolo”.

Dovrà essere messa a punto una macchina molto complessa poiché il rischio maggiore è che molti “furbetti” cerchino di ottenere più mascherine presentandosi in punti di distribuzione diversi.

Un comportamento che potrebbe ridurre considerevolmente il numero dei Liguri che otterrebbero le mascherine come loro diritto.

“Ovviamente –precisa Toti- il mio appello è al senso civico dei liguri: ci saranno mascherine per tutti, ma nessuno deve approfittare di questa possibilità per accaparrarsene, evitando inoltre tutte le forme di assembramento”.