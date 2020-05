Genova – E’ uscito ieri, martedì 5 maggio, l’EP di Tavo dal titolo Theia.

Un titolo evocativo per un lavoro in studio composto da sei tracce, a cui hanno fatto da apripista i singoli Il tempo di Ballare e Annabelle.

Un viaggio nello spazio in cui il cantautore racconta i sentimenti dell’animo umano giocando con le parole e regalando immagini oniriche con l’intento di mostrare come talvolta dagli errori possano nascere meraviglie.

A proposito del suo nuovo EP, Tavo racconta: “Pochi conoscono la storia della Luna, il satellite che da secoli ispira poeti, cantanti e filosofi. Eppure, la sua esistenza e la sua nascita sono per me il più grande esempio di come ogni errore o fallimento passato possano essere motore di grandi successi a venire. Emozioni e scelte che spesso ci rendono estranei, fanno di noi alieni ‘tutt’altro che diversi'”.

Tavo, classe ’93, ha trovato spazio sui palchi italiani dal Circolo Ohibò di Milano al Spaghetti Unplugged, passando per il Radica Sheep festival e per l’Arezzo Wave, ottenendo svariati riconoscimenti.

Il suo disco d’esordio “Funambolo”, uscito per Noize Hills Records nel 2018, è una raccolta di situazioni di vita dall’equilibrio instabile che gli è valso il riconoscimento come uno dei profili più interessanti del panorama indie italiano.