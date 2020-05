Genova – Ancora sei decessi collegati al coronavirus nelle ultime 24 ore ma cala sotto le 4mila unità il numero dei contagiati in Liguria.

Bilancio tra luci ed ombre quello di oggi per l’emergenza coronavirus con le Asl che segnalano 6 vittime nelle ultime 24 ore per casi collegati all’infezione della pandemia.

Ecco i dati zona per zona:

ASL 1 Imperia

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

ASL 2 Savona

segnala 3 decessi:

Uomo di 90 anni della Provincia di Savona

Donna di 93 anni della Provincia di Savona

Donna di 82 anni della Provincia di Savona

ASL 3 Genova

Ospedale Villa Scassi segnala un decesso:

Uomo di 66 anni con comorbidità deceduto il 22.05.2020 nel reparto di Rianimazione

Ospedale Galliera

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

Ospedale San Martino

segnala 2 decessi nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19:

un paziente residente a Genova di 89 anni, presso il Padiglione 12.

un paziente residente a Genova di 83 anni, presso Medicina d’Urgenza (Monoblocco).

ASL 4

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

ASL 5

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

Questi invece i dati diffusi dal Ministero della Salute

TOTALE test effettuati 891735 (+2206)

Positivi in Liguria 3883(-165)

PROVINCIA CASI

SAVONA 636

LA SPEZIA 130

IMPERIA 446

GENOVA 2669

in fase di verifica 2

TOTALE 3883

ospedalizzati di cui in TI Differenza osp. da giorno precedente

Ospedalizzati 267 20 -21

ASL1 43 4 -2

ASL2 53 3 -2

Ospedale Policlinico San Martino 41 4 -6

Ospedale Evangelico 0 0 0

Ospedale Galliera 40 0 -7

Ospedale Gaslini 2 0 0

ASL 3 Villa Scassi 36 6 1

ASL 3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 Sestri Levante 18 0 -4

ASL4 Lavagna 1 0 0

ASL5 33 3 -1

Isolamento domiciliare 1467 -153

Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 2149 9

GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 4130 196

ASL Sorveglianza attiva

ASL 1 120

ASL 2 344

ASL 3 391

ASL 4 232

ASL 5 182

Liguria 1269

Schede decessi 1412 (+7)