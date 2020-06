Genova – E’ stato ritrovato ormai morto il ragazzo di 20 anni disperso da ieri pomeriggio nelle acque davanti alla spiaggia di Murcarolo, a Quinto.

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita nel punto dove era stato visto affondare da alcuni testimoni.

Il ragazzo si era lanciato in mare per aiutare un amico di 16 anni e insieme sono stati trascinati al largo dalle onde.

Un 18enne, bagnino in libera uscita, si era gettato in mare riuscendo a salvare il 16enne sino all’arrivo dei vigili del fuoco con l’elicottero.

Un salvataggio che, purtroppo, non è riuscito anche per il 20enne che è sparito tra i flutti tra le urla di disperazione dei testimoni.

Oggi, intorno alle 9, il tragico ritrovamento che ha posto fine alle ricerche.