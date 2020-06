Un flusso umido sud-orientale nei bassi strati determinerà molta nuvolosità, in particolare sul ponente. Sabato nuovo passaggio perturbato con rovesci anche a carattere temporalesco.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 12 giugno 2020

Al mattino nuvolosità diffusa su tutta la regione, più compatta a ponente dove non si esclude anche qualche piovasco nell’entroterra.

Nel corso del pomeriggio ampi spazi di sereno sul centro-levante, mentre a ponente ci sarà ancora molta nuvolosità con qualche debole piovasco in particolare nelle aree interne.

Venti: generalmente moderati da sud-est, fino a tesi da nord-est solo sull’Imperiese.

Mari: mosso.

Temperature: in aumento.

Costa: min 16/19°C, max 21/25°C.

Interno: min 8/14°C, max 17/24°C.

Sabato 13 giugno 2020

Tempo instabile sull’intera regione, rovesci a carattere temporalesco interesseranno soprattutto l’entroterra ed il settore centrale.

Venti: moderati dai quadranti meridionali.

Mari: generalmente mosso.

Temperature: in calo specie nei valori massimi.

Domenica 14 giugno 2020

Fino a metà giornata residua instabilità a levante, nel corso del pomeriggio ampie schiarite sul centro-ponente.

Temperature in aumento.