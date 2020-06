Genova – Automobilisti bloccati da ore sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia, nell’incubo del girone dantesco dei lavori “programmati”. E’ ancora caos, in piena notte, per migliaia di auto che viaggiano sulla rete autostradale attorno al capoluogo ligure, in balia dei disagi e dei disservizi provocati, ancora una volta, da cantieri, restringimenti e dalla chiusura di interi tratti di autostrada, durante il fine settimana d’estate.

Chiuso dalle 22 il tratto di autostrada tra Arenzano e l’ Innesto A26 in direzione Genova

Dal momento della chiusura si sono formate code e intasamenti che si sono riversati anche sulla statale Aurelia in direzione Genova.

Il traffico è così impazzito con tempi di percorrenza di ore tra Arenzano e il capoluogo ligure.

Solo pochi giorni fa il sindaco di Rapallo era riuscito a far slittare i lavori nel tratto tra Rapallo e Chiavari, dimostrando che è possibile una programmazione diversa e “trattabile” tra Istituzioni e società Autostrade.

Gli automobilisti imbottigliati per ore si chiedono se tale programmazione è stata fatta o meno con il coinvolgimento delle Istituzioni ed eventualmente come mai non è stata fatta visto che il sindaco di Rapallo ha dimostrato che è possibile.