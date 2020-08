Genova – Hanno iniziato a litigare per l’aria condizionata sul bus ma in pochi secondi la lite ha preso una piega violenta costringendo le forze dell’ordine a intervenire.

Per questo un uomo di 44 anni e una donna di 38 sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per interruzione di pubblico servizio e percosse, l’uomo anche per minacce.

I due si trovavano a bordo di un bus dell’Amt quando hanno iniziato a chiudere a mano tutti i finestrini sostenendo che, essendo in funzione l’aria condizionata, era inutile tenerli aperti.

Un altro passeggero ha invitato la coppia a lasciare aperto il finestrino vicino alla sua compagna che aveva bisogno d’aria.

Tanto è bastato a far scattare una violenta lite, che ha costruito l’autista a interrompere la marcia in piazza Portello e attendere l’arrivo della Polizia.