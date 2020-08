Riomaggiore – Un turista di vent’anni è stato soccorso dai Vigili del Fuoco, via mare, a Punta Pineda, tra i comuni di Riomaggiore e Campiglia, nello spezzino.

I Vigili del Fuoco della Spezia sono intervenuti ieri pomeriggio sul tratto di costa per soccorrere un turista in difficoltà. Il ventenne, insieme alla sua ragazza, aveva appena raggiunto gli scogli di Punta Pineda percorrendo il ripido sentiero quando ha accusato un forte dolore ad un ginocchio. Impossibilitato a risalire ha deciso di chiamare i soccorsi ed immediatamente si sono attivati la Capitaneria di Porto, che ha coordinato l’operazione di soccorso, ed il gommone del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

A causa dell’eccessivo moto ondoso gli operatori VVF hanno valutato di mantenere il gommone ad una distanza di sicurezza dagli scogli e di mandare a nuoto due sommozzatori che, una volta raggiunto l’infortunato, lo hanno dotato di un giubbetto di salvataggio cosi da poterlo trasferire a bordo in sicurezza. Il ragazzo è stato poi trasportato via mare al molo Italia dove è stato preso in consegna dal personale sanitario.