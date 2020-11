Buenos Aires (Argentina) – Addio a Diego Armando Maradona. Il celebre giocatore di calcio, soprannominato “el pibe de oro” sarebbe morto improvvisamente in Argentina dove era in cura per un grave attacco di cuore. Aveva 60 anni.

A darne notizia un giornale sportivo argentino che ha diffuso anche la presunta causa del decesso: collasso cardio-circolatorio.

Poco tempo fa il campione del Calcio, amatissimo in Italia per la sua lunga militanza nel Napoli, era stato sottoposto ad un delicatissimo intervento proprio per problemi cardiaci.

Dopo la celebrità ed il successo, Maradona aveva attraversato una lunga fase “autodistruttiva” cadendo nel consumo di alcolici e di sostanze stupefacenti.

Più volte era stato sottoposto a terapie di recupero anche nelle cliniche specializzate.

notizia in aggiornamento