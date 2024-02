Roma – Da Fazio si erano incontrati e da Fazio la coppia dei Ferragnez si dividerà ufficialmente con un annuncio di Chiara. Terremoto finale in casa di Chiara Ferragni e Fedez secondo le anticipazioni di Dagospia, il sito di gossip con fonti ben accreditate e in grado di anticipare le liti dei Vip.

Secondo il sito diretto da D’Agostino, infatti, la rottura questa volta sarebbe insanabile e scaturirebbe dalla puntata di Muschio selvaggio in cui Fedez ha chiamato ospite Marco Travaglio e questi lo ha accusato di avercela con Selvaggia Lucarelli, giornalista anche de Il Fatto Quotidiano: perché ha trasformato tua moglie in Vanna Marchi

La mancata risposta pronta di Fedez, letteralmente in difficoltà, ha fatto infuriare Chiara che si sarebbe aspettata dal marito una difesa più forte.

Le crisi tra i due sono ormai tante e questa volta, secondo Dagospia, la situazione sarebbe davvero insanabile.