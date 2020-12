Santa Margherita Ligure – Sono morti a poche ore di distanza dopo essere rimasti insieme per oltre 60 anni. Sta suscitando grande emozione la vicenda di Gianfranco e Mirka, la coppia di coniugi 90enni che non ha resistito al distacco spegnendosi poche ore l’uno dall’altra.

Il primo a mancare è stato Gianfranco Longo, ex direttore di Banca, novant’anni appena compiuti. La moglie Mirka Baiardo è disperata e il conforto di amici e parenti non riesce a farle superare la tragedia del distacco.

Poche ore dopo il marito, anche Mirka muore, il suo cuore non ha retto al dolore e dopo 60 anni di matrimonio non riesce a superare il trauma.

La storia dei coniugi viene raccontata sui social e inizia il tam tam che sta facendo conoscere la vicenda in tutta Italia suscitando grande commozione.