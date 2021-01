Genova – Pesto, focaccia e piazze

Genova – Pesto, focaccia e piazze tipiche della Liguria.

La prima immagine di “Luca”, il nuovo film Disney Pixar di prossima uscita, è un tributo alla regione e alla sua cultura.

L’immagine, rivelata dalla rivista Empire, mostra i due protagonisti in una piazza di un borgo della riviera e in bella mostra, sullo sfondo, si legge “focacceria”.

Uno vero e proprio omaggio alla tradizione ligure, completato da “Latteria San Giorgio”, ricordando il santo, simbolo di Genova, e da un’altra immagine in cui si vedono i due ragazzi intenti a mangiare pasta al pesto.

Diretto da Enrico Casarosa, genovese di nascita e primo italiano a dirigere un film Pixar, il nuovo lungometraggio racconta la storia di un bambini, Luca, che insieme al suo migliore amico vive un’estate sulla riviera ligure ma dovrà fare i contino un segreto: è un mostro marino che vive in un mondo situato sotto la superficie dell’acqua.

A proposito del film, il regista ha raccontato a Empire: “Sono nato a Genova e le mie estati le ho passate in spiaggia. Ho conosciuto il mio migliore amico quando avevo 11 anni. Ero molto timido e ho trovato questo piantagrane di un bambino che aveva una vita completamente diversa. Volevo fare un film su quel tipo di amicizie che ti aiutano a crescere“.

Secondo Casarosa, noto per il corto “La Luna” girato nel 2011 in cui viene raccontata la storia di un bambino che, in barca, viene portato a vedere il lavoro del padre e del nonno, Luca rende omaggio a Federico Fellini e ad altri cineasti italiani.