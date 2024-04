Genova – E’ stato ricoverato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino il 61enne coinvolto in un brutto incidente stradale in via Canevari, nel quartiere di San Fruttuoso.

L’uomo era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo a due ruote cadendo rovinosamente a terra.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17,30 e subito sono accorsi alcuni passanti a prestare soccorso al motociclista e a chiamare il 118 che ha inviato la Croce Verde Burlando.

L’uomo è stato posizionato sulla barella spinale che si usa quando si temono lesioni alla colonna vertebrale e poi è stato trasferito d’urgenza in ospedale.

Sul posto anche la polizia locale che ha iniziato le indagini per ricostruire quanto avvenuto e le cause dell’incidente.

Al momento non risultano coinvolti altri veicoli. Le condizioni dell’uomo sono gravi ma non sarebbe in pericolo.