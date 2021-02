Genova – La Liguria perde un altro marchio storico. Questa volta a finire nel carrello della spesa di gruppi economici stranieri è il Gruppo Boero, leader nella produzione di vernici, acquisito dalla portoghese CIN che passa dal 13% delle quote al controllo della società.

Il marchio storico della produzione delle vernici, nato nel 1831, passa quindi nelle mani della famiglia portoghese anche se la famiglia Boero resterà comunque con una quota seppur marginale.

Un’operazione che, ancora una volta, mette in luce il momento di profonda crisi dell’economia italiana e apre la strada ad acquisizioni che certamente non sono un buon segnale per il futuro del Paese.

Il Gruppo Boero era italiano dal 1831 mantenendo un ruolo leader nel settore dei prodotti vernicianti per edilizia, yachting e navale.

CIN è un’ azienda e marchio portoghese leader nel mercato iberico delle pitture e vernici.

Boero ha concluso l’esercizio 2020 con un fatturato di 90M€ mentre CIN ha raggiunto 234M€.

L’alleanza, che supera i 320M€, permette a CIN di posizionarsi fra le 40 più grandi aziende del settore al mondo.