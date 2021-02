Genova – Ringhiere arrugginite e che “spaccano” la pietra in cui sono infisse, diventando potenzialmente molto pericolose.

L’allarme arriva da corso Italia, promenade per eccellenza della città di Genova e luogo frequentato da migliaia di persone ogni fine settimana.

Alcuni passanti hanno notato che le ringhiere versano in condizioni di pessimo stato di conservazione, con ruggine e salsedine che ne minacciano la stabilità in punti dove, cadendo, si rischia un volo di diverse decine di metri.

Da tempo le segnalazioni di degrado per corso Italia si moltiplicano. Dalle panchine deturpate da scritte e sporcizia imbrattante a pali arrugginiti dimenticati nelle aiuole, ma ora, il livello dell’allarme si alza perché ad essere in pericolo non è solo il “prestigio” della città che mostra uno dei suoi biglietti da visita con piastrelle spezzate e mancanti e cestini della spazzatura debordanti ma anche la possibilità di incidenti gravi, probabilmente mortali.

“Le ringhiere mostrano i segni del tempo e dell’incuria – denunciano i residenti – e basta guardare alcuni punti per rendersi conto che la vernice ormai non basta più. La salsedine corrompe il metallo e questo, gonfiandosi, distrugge le pietre che sorreggono la struttura. Se dovesse esserci un cedimento qualcuno rischia di volare di sotto per decine di metri”.

Una caduta che di certo può avere un esito mortale e quindi da verificare con la massima attenzione.

Il tratto “incriminato” è quello che dal depuratore di Punta Vagno procede verso i bagni Capo Marina”.

Le foto mostrano la pietra dove sono infisse le ringhiere che sta cedendo e potrebbe non reggere il peso di una persona (o un bambino) che si affaccia sul litorale sottostante.

“Ci domandiamo chi faccia i controlli – proseguono i residenti – e come faccia a dormire sonni tranquilli. La ruggine corre e le pietre si spaccano ogni giorno di più. Forse sarebbe meglio provvedere prima che ci sia una tragedia”.