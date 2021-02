Chiavari – Un video che mostra parte della volta di una galleria che “cede” cadendo a terra. Il filmato sta girando da alcune ore sui sociale e viene spedito con whatsapp insieme ad informazioni piuttosto vaghe e preoccupate.

Si tratta della galleria “della Moranda”, nei pressi del casello autostradale di Chiavari, sulla A12 Genova – Livorno e secondo i tecnici di Autostrade per l’Italia si tratterebbe di un intervento programmato a seguito della scoperta, durante i lavori di manutenzione in corso nel tratto autostradale, di materiale instabile costituto da roccia di tipo ardesia e vene di argilla.

I tecnici hanno quindi deciso di rimuovere il materiale per aumentare la sicurezza della volta e parte del materiale, con mezzi e uomini a distanza, è stato lasciato cadere in modo autonomo dopo l’intervento.

Una volta rimosso tutto il materiale instabile verrà iniettato cemento e posizionate griglie metalliche che poi saranno coperte dalla volta “vera e propria”.