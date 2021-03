Riprenderanno già domani pomeriggio, a partire dalle 15, quando scatterà lo sblocco del vaccino sospeso per precauzione, le vaccinazioni con le dosi di AstraZeneca anche in Liguria.

Lo ha comunicato la Regione Liguria con una nota in cui sottolinea che il via libera al vaccino Astrazeneca è un’ottima notizia, che conferma la sicurezza e affidabilità del vaccino.

Da lunedì prossimo riprenderanno regolarmente anche le prenotazioni mentre già da domani pomeriggio riprenderanno le vaccinazioni nelle 23 sedi messe a disposizione dei medici di medicina generale dalle Asl: chi ha già la prenotazione può dunque presentarsi regolarmente all’appuntamento.

Al contempo, insieme ad Alisa, Liguria Digitale e alle Asl, siamo già al lavoro per riprogrammare gli appuntamenti che, prenotati dai medici di medicina generale, sono saltati questa settimana (dal 16 marzo a domenica 21 marzo) a seguito dello stop alla somministrazione del vaccino: secondo gli ultimi dati, si tratta di circa 11mila appuntamenti che saranno riprogrammati a partire da lunedì prossimo, 22 marzo, entro i successivi 15 giorni”. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti a seguito del via libera al vaccino Astrazeneca da parte dell’Ema.

Per quanto riguarda gli over70 (70-79 anni), dalle 23 di lunedì prossimo, 22 marzo, potranno effettuare la prenotazione anche le persone tra 79 e 75 anni, che saranno vaccinate a partire dal 25 marzo.

Dal 29 marzo potranno prenotare anche le persone con età tra 74 e 70 anni.

I canali di prenotazione sono il portale dedicato (prenotovaccino.regione.liguria.it), il numero verde dedicato 800 938 883 e gli sportelli territoriali Cup.