Correnti settentrionali interessano lo stivale, con piogge relegate al versante adriatico e tempo soleggiato e secco sulle regioni occidentali.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 4 aprile 2021

Giornata soleggiata con poche e isolate nubi pomeridiane sulle Alpi liguri e tra val d’Aveto e val Trebbia ma senza il rischio di fenomeni.

Venti: Moderati da nord al mattino, con locali rinforzi in mare aperto. Rotazione dai quadranti meridionali al pomeriggio.

Mare calmo a levante, mosso al mattino a ponente in rapida scaduta.

Temperature: In generale calo, soprattutto nei valori massimi delle zone intern

Costa: min +7/+10°C, max +14/+16°C

Interno: min +0/+5°C, max +8/+14°C

Lunedì 5 aprile 2021

Nubi sparse su gran parte della regione ma non sono previsti fenomeni. Il sole risulterà maggiormente presente nelle aree interne

Ventilazione moderata da sud ovest, con rinforzi fino a forte dal tardo pomeriggio al largo

Mare poco mosso al mattino, moto ondoso in rapido aumento fino a agitato alla sera

Temperature: In lieve calo.

Martedì 6 aprile 2021

Transito di un fronte freddo sulle regioni nord orientali con un parziale interessamento dello spezzino. Fenomeni di instabilità localizzati e di breve durata potranno manifestarsi durante l’arco della giornata, tempo soleggiato altrove. Aumento delle nubi tra pomeriggio e serata sulle aree interne del ponente

Forti venti da nord in giornata, con raffiche fino a 80-90km/h. Temperature in forte calo, soprattutto sui rilievi e fondivalle interni