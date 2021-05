Genova – Via Sant’Ambrogio chiusa da transenne a Voltri e residenti inferociti per i nuovi disagi che si ripetono, ciclicamente da decine di anni.

Ancora chiusure e blocco del passaggio, nel cuore della delegazione dell’estremo ponente genovese a causa della complessa vicenda legata all’ex albergo Trezzano che da decenni attende di conoscere il suo destino.

Il blocco del passaggio è stato deciso per il rischio sempre più concreto che possano cadere detriti da che resta della costruzione abbandonata da tempo.

Operai hanno posizionato le transenne e sistemato alcuni cartelli che hanno subito fatto inferocire i residenti, alle prese da tempo immemorabile con il lento degrado dell’edificio.

“Saranno trenta anni che nessuno fa niente – denunciano i residenti – tranne tante parole e qualche intervento quando cadono detriti e calcinacci. Prima o poi ci sarà un’altra tragedia e come al solito non pagherà nessuno”.

La vicenda dell’ex albergo Trezzano è una delle pagine più vergognose dell’amministrazione locale e civica che, nei decenni, ha annunciato diversi progetti di recupero mai divenuti realtà.

L’ultimo, in ordine di tempo, quello annunciato in pompa magna nel luglio 2020 e che ancora non ha visto muovere neppure una pietra dell’edificio fatiscente.

L’immobile, di proprietà pubblica è bruciato 23 anni anni fa e nel rogo ha perso la vita il titolare.

“Da allora, ciclicamente – spiegano i residenti – salta fuori il politico di turno ad annunciare che è la volta buona, che c’è il progetto e che presto inizieranno i lavori. Ma nel frattempo chi era bambino è diventato uomo e nel rudere non è cambiato nulla. Una vera vergogna. Adesso vediamo chi avrà il coraggio di venire a chiedere il voto per le prossime elezioni”.

L’edificio fatiscente dell’ex albergo Trezzano avrebbe dovuto diventare una casa di riposo, una piazza a seguito della demolizione (impossibile perché l’edificio è vincolato) e infine appartamenti per giovani coppie.

“Tutte promesse che non hanno visto alcun seguito – sbottano i residenti – storielle raccontate per tenerci buoni per un pò. Gli unici operai che abbiamo visto in decenni sono quelli che hanno sostituito qualche transenna che rischiava di cadere in testa ai passanti”.