Ventimiglia – Un migrante è stato aggredito da una vera e propria spedizione punitiva e preso a sprangate da almeno tre persone. E’ avvenuto ieri a Ventimiglia, al confine tra la Liguria e la Francia e luogo dove il numero di migranti resta molto alto perché “di passaggio”.

Secondo una prima ricostruzione sembra che il Migrante abbia avuto una lite all’interno di un supermercato per motivi ancora in via di accertamento e che poco dopo sia stato inseguito ed aggredito da almeno tre persone armate di bastoni e spranghe.

Una scena raccaprcciante a cui hanno assistito diverse persone dalle finestre e che è stata ripresa in un video poi diffuso sui social e che mostra la ferocia con cui le persone coinvolte si sono accanite contro la persona inerme.

L’episodio è avvenuto all’angolo tra via Roma e via Ruffini, nel centro di Ventimiglia e sul caso è stata aperta un’indagine delle forze dell’ordine che proprio dalle riprese delle telecamere e dei cittadini potrebbero già essere sulle tracce degli autori del pestaggio.

In particolare si sta valutando la possibilità che l’aggressione abbia una matrice xenofoba.