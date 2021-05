Genova – “Un comportamento inaccettabile”. Così il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova commenta la notizia del ricovero in ospedale dei due No Vax genovesi che avevano rifiutato il vaccino e che ora sono entrambe malati molto gravi.

Secondo Bassetti, infatti, è “inaccettabile per un Paese con la sanità pubblica che ci siano individui che decidono di non vaccinarsi mettendo a rischio la propria salute e quella degli altri. Come faremo a ottobre quando ci saranno dal 5 al 15% degli italiani che avranno deciso spontaneamente di dire no al vaccino?”.