L’alta pressione di origine nord africana è in rinforzo sulla penisola italiana e garantisce bel tempo stabile e soleggiato per diversi giorni sulla Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 10 agosto 2021

Bel tempo altrove con il transito di innocue velature durante la giornata

Venti: deboli, con locali lievi rinforzi, da sud-est.

Mare calmo. Poco mosso al pomeriggio

Temperature: in lieve calo le minime ma in aumento nei valori massimi.

Costa: min +19/23°C, max +26/29°C

Interno: min +11/18°C, max +24/31°C

Mercoledì 11 agosto 2021

Solleone su tutta la regione. Clima caldo

Venti: A regime di brezza con rinforzi pomeridiani.

Mare generalmente calmo.

Temperature: In generale aumento.

Giovedì 12 agosto 2021

Giornata stabile e soleggiata ovunque.

Blanda attività cumuliforme sui rilievi.

Ulteriore aumento termico con disagio da caldo lungo le coste.